Wien (www.fondscheck.de) - Bei Credit Suisse Asset Management übernimmt Scott Ebner die Verantwortung für den Bereich Produkte, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion werde er Teil der divisionalen Geschäftsleitung. Er werde die Position per 21. November 2022 antreten und in New York basiert sein. Darüber informiere die Fondstochter der Schweizer Großbank per Pressemitteilung. ...

