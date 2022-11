Der Inflationsdruck in den USA hat im Oktober stärker als erwartet nachgelassen. Das nimmt den Druck von der US-Notenbank Fed. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 7,7 %. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 7,9 % gerechnet. Der abgeschwächte Preisauftrieb deutet auf weniger starke Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hin. Die Reaktion an den Finanzmärkten war deutlich: US-Staatsanleihen gaben nach, Aktienkurse zogen auf breiter Front an und Shorties werden gegrillt. Der DAX gewinnt 2,4 % und hat die Marke von 14.000 Punkten übersprungen. In der Actien-Börse hatten wir Sie darauf vorbereitet. Kann sich der Index über diesem ehemaligen Widerstand behaupten, rückt perspektivisch die 15.000-Punkte-Marke in den Blickpunkt.







Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!









Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de