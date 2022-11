Am Mittwochabend hat der Silberproduzent First Majestic Silver seine Bücher geöffnet. Trotz einer deutlich gesteigerten Produktion bei gleichzeitiger Verringerung der All-in sustaining costs im Vergleich zum Vorjahresquartal reagierte die Aktie negativ und schloss den Tag mit einem deutlichen Minus. First Majestic Silver berichtete eine Rekordproduktion von 8,8 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgEq). Das entspricht einem Anstieg um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im gleichen Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...