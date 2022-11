Kempten / Berlin (ots) -Die Jugendforscher und Autoren Simon Schnetzer und Prof. Dr. Klaus Hurrelmann stellen gemeinsam die Erkenntnisse der aktuellen Trendstudie "Jugend in Deutschland - Winter 2022/23" vor und diskutieren mit der Generation Z.Die Corona-Pandemie hat für die Jugend an Schrecken verloren, doch ein Ende des Krisenmodus ist nicht in Sicht. Was macht das mit der jungen Generation? Der Titel der neuen Trendstudie greift die zentrale Aussage und Sorgen der Jugend vorweg: Die Wohlstandsjahre sind vorbei: Psyche, Finanzen, Verzicht.Die zentralen Themen der Studie sind psychische Gesundheit, Sorgen im Krisenmodus, Finanzen und Konsum, Arbeit und Perspektiven, Identität und Zusammenhalt sowie Politik und Parteien. Die Studienautoren Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann werden die wichtigsten Ergebnisse vorstellen und gemeinsam mit Vertreter:innen der Generation Z über Auswirkungen für die Zukunft diskutieren.Herzlich sind Sie dazu eingeladen, diese Erkenntnisse mit den Forschern online zu diskutieren:Datum: Montag, 21. November 2022, 11.00 - 12.00 UhrOnline: Zoom (Link folgt nach Registrierung)Es sprechen: Simon Schnetzer, Jugendforscher und Initiator der Studie Junge DeutscheProf. Dr. Klaus Hurrelmann, Bildungs- und SozialisationsforscherWir freuen uns über Ihr digitales Erscheinen! Bitte geben Sie uns so bald als möglich formlos per E-Mail an team@propach.biz oder Ulrike Propach 0178/41 55 391 Bescheid, ob Sie teilnehmen werden.Pressekontakt:Pressekontakt Studie Jugend in Deutschland - Winter 2022/2023:Ulrike Propach Kommunikationsmanagementulrike@propach.biz +49 178 4155391Gesamtes Team in einer E-Mail-Adresse erreichbar:team@propach.bizInhaltliche Anfragen zur Studie Jugend in Deutschland - Winter 2022/2023 :Simon Schnetzer mail@simon-schnetzer.comOriginal-Content von: Simon Schnetzer / Studie Junge Deutsche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150777/5367141