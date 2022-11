Viele Wachstumswerte gehörten in den vergangenen Jahren zu den absoluten Börsen-Lieblingen. Im aktuellen Bärenmarkt werfen die Anleger jedoch alles, was sie mit Growth zu tun hat, aus ihren Depots. Wegen den steigenden Zinsen, seien diese zu teuer, heißt es vielfach. DER AKTIONÄR zeigt, warum Sie genauer hinschauen sollten.Geht man nach reinen Bewertungskennzahlen von Wachstumsaktien, dann scheinen diese in der Tat im Vergleich zu anderen Aktien relativ teuer zu sein. Hier vergleicht man jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...