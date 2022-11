Die US-Teuerung ist im Oktober bei 7,7 Prozent gelegen und damit deutlich niedriger als erwartet. Die Analysten hatten mit 8,0 Prozent gerechnet. Die Börsen reagieren mit einem Kursfeuerwerk: Der DAX notiert mittlerweile oberhalb von 14.100. An der Nasdaq steigen die Technologie-Aktien sogar um fünf Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent und damit 20 Bips weniger als erwartet. Im Oktober lag die Kernrate bei plus 6,3 Prozent. Der Markt war von plus 6,5 Prozent ausgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...