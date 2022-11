EQS-Ad-hoc: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

PharmaSGP Holding SE erhöht Prognose für das Gesamtjahr 2022



10.11.2022 / 16:59 CET/CEST

PharmaSGP Holding SE erhöht Prognose für das Gesamtjahr 2022 Gräfelfing, 10. November 2022 - Der Vorstand der PharmaSGP Holding SE (ISIN: DE000A2P4LJ5) hat heute auf Grundlage einer heute abgeschlossenen Auswertung aktueller Daten zur Geschäftsentwicklung entschieden, die Prognose für Konzernumsatz und das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) der PharmaSGP-Gruppe für das Gesamtjahr 2022 anzuheben. Angesichts der bisherigen positiven Geschäftsentwicklung sowie der anhaltend positiven Aussichten für das vierte Quartal erwartet der Vorstand nun für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz im Bereich zwischen € 82 Mio. und € 86 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 30 bis 33 %. Dies entspricht einem bereinigten EBITDA zwischen € 24,6 Mio. und € 28,4 Mio. EUR. Bislang hatte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz im Bereich zwischen € 78 Mio. und € 82 Mio. und ein bereinigtes EBITDA zwischen € 23,4 Mio. und € 27,1 Mio. (bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 30 bis 33 %) prognostiziert. Diese Erwartungen standen unter der Annahme, dass es im Verlauf des Jahres 2022 aufgrund der geopolitischen Situation in Osteuropa nicht zu wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Zielmärkte der PharmaSGP-Gruppe kommt, sowie der Annahme, dass die Covid-19-Pandemie keine zusätzlichen negativen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft und den OTC-Markt entfaltet. Diese Annahmen gelten weiterhin. Die vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2022 werden planmäßig am 16. November 2022 veröffentlicht werden. Am 30. November folgt die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3 2022. Hinweis: Die Kenngröße "bereinigtes EBITDA" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen zu den Bereinigungen zur Herleitung des bereinigten EBITDA sind im Geschäftsbericht 2021 der PharmaSGP Holding SE auf S. 40 (abrufbar unter https://ir.pharmasgp.com) verfügbar.

