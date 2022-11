Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag nach niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten ein Kursfeuerwerk hin. Vor allem die in den vergangenen Monaten unter Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte sind heiß begehrt. Grund sind endlich gute Nachrichten von Seiten der Inflation.Der Nasdaq 100 notiert am Nachmittag (16:30 Uhr MEZ) fünf Prozent im Plus. Amazon, Apple, Tesla, Alphabet (sechs Prozent) und Microsoft (ebenfalls sechs Prozent) sind allesamt stark gefragt.Grund für die Rally: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...