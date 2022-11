Am Aktienmarkt geht für die Titel im DAX zur Stunde überwiegend die Post ab. Gegenwärtig liegt das Aktienbarometer mit 3,38 Prozent im Plus. Die Bullen haben derzeit an der Börse klar das Sagen. Eine große Nachfrage bescherte dem DAX-Index einen Kurssprung in Höhe von 3,38 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...