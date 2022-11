Zwei Neuigkeiten von Mutares: Das Beteiligungs-Unternehmen aus München steigt bei Peugeot Motocycles ein. Man habe heute ein unwiderruflich bindendes Angebot für den Erwerb von 50 Prozent der Aktienanteile und einer Kontrollmehrheit von 80 Prozent an Peugeot Motocycles mit Mahindra & Mahindra unterzeichnet, so Mutares am Donnerstag. Die Süddeutschen ...

