Pressemitteilung der SLM Solutions Group AG:

Bestes 9M-Ergebnis mit Umsatz von EUR 69,4 Mio. und Auftragseingang von EUR 62,7 Mio. für 9M 2022

- Auftragseingang für 9M 2022 in Höhe von EUR 62,7 Mio. um 47% höher als im Vorjahr. (9M 2021: EUR 42,8 Mio.)- Auftragsbestand von EUR 50,8 Mio. im September 2022 (September 2021: EUR 34,0 Mio.)- Umsatzerlöse von EUR 26,9 Mio. für Q3 2022, ein Plus von 39% im Vergleich zum Vorjahr (Q3 2021: EUR 19,3 Mio.) und Rekordumsatz für 9M 2022 von EUR 69,4 Mio., ein Plus von 36% im Vergleich zum Vorjahr (9M 2021: EUR 51,1 Mio.)- EBITDA von EUR 1,5 Mio. und EUR -1,5 Mio. für Q3 2022 bzw. 9M 2022, deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. (EUR -1,4 Mio. / EUR -7,6 Mio.)- SLM Solutions bekräftigt die Prognose für Umsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2022.

SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") gibt überzeugende finanzielle Ergebnisse für den im September 2022 endenden Neunmonatszeitraum bekannt. Der Auftragseingang für 9M 2022 erreichte ein Rekordhoch von EUR 62,7 Mio. und stieg damit um 47% im Vergleich zu den ersten neun Monaten in 2021. Die für die Serienproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...