Die Tesla-Aktie hat in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen. Nicht nur die Zahlen für das dritte Quartal kamen an der Börse nicht sonderlich gut an, sondern auch der Twitter-Deal von CEO Elon Musk sorgt für Stirnrunzeln bei den Aktionären. Charttechnisch ist das Papier angeschlagen.Vor wenigen Tagen warf Elon Musk weitere Tesla-Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar auf den Markt. Wie befürchtet zur Finanzierung des Twitter-Deals. Das drückte den Kurs unter die psychologisch wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...