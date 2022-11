(shareribs.com) Frankfurt / New York 10.11.2022 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fest. Hier ging es für Evotec und Qiagen aufwärts. Auch an der Wall Street kann sich der Sektor nach oben arbeiten. Der DAX kletterte am Donnerstag um 3,5 Prozent auf 14.146 Punkte, gestützt von Zalando, Siemens Energy und Sartorius. Deutsche Telekom Brenntag und Henkel verloren leicht. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...