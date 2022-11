NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen von 58 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des sich beschleunigenden Umsatzwachstums aufgrund kontinuierlicher Angebotssteigerungen habe der Quartalsbericht des IT-Dienstleisters wenig Raum für Begeisterung gelassen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind dürfte zwar nicht struktureller Natur sei, dennoch habe er seine Prognosen um rund fünf Prozent reduziert, um dem kurzfristigen Margendruck Rechnung zu tragen./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 12:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 12:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

BECHTLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de