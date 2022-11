Im November vergangenen Jahres präsentierte Quantica das T1 Pro auf der Formnext, der internationalen Fachmesse für additive Fertigung. Es handelte sich um ein FuE-System, das die Fähigkeiten von NovoJet demonstrierte der Multimaterial-3D-Drucktechnologie des Unternehmen, die den Einsatz von extrem zähflüssigen Materialien ermöglichte. Ein Jahr später ist Quantica erneut auf der Frankfurter Messe vertreten und hat ein neues Desktop-System dabei: den NovoJet C-7.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221110005052/de/

The Berlin-based 3D printing start-up is pushing the boundaries of multi-material and high-performance material jetting, through the introduction of the NovoJet C-7. A printer suitable for research, feasibility studies, and small scale production of custom applications. It will be made available to research institutes and industry partners, looking to develop high-performance, multi-material 3D printing and other additive manufacturing applications.