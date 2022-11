Securize IT Solutions will RNT Rausch aus Ettlingen komplett übernehmen. Aufschiebende Bedingung ist die vollständige Finanzierung des Kaufs. Der Kaufpreis beläuft sich auf fast 3,5 Millionen neue Aktien von Securize sowie zunächst 6 Millionen Euro in cash. Weitere Bartranchen über 0,2 Millionen Euro bis 1,7 Millionen Euro sind möglich. Auch kann es ...

