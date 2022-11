Kryptowährungen feiern am Donnerstag ihr Comeback. Grund waren die geringer als erwarteten Inflationsdaten. Das Risikokaptail kerhte an die Märkte zurück: Bitcoin, Ethereum und viele andere Coins legen zweistellig zu. Es begann als eine Art Erleichterungsrallye nach dem gestrigen massiven Ausverkauf. Der Run auf Kryptowährungen nahm aber durch die Spekulation an Fahrt auf, weil die Fed die Zinserhöhungen nach niedriger als erwarteten Inflationsdaten verlangsamen könnte."Im Moment ist es schwer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...