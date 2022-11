München (ots) -Ein paar Pfiffe und 3 Punkte, dazu ein 79:77-Erfolg im EuroLeague-Duell vom Münchens Neuem, Ex-Albatross Niels Giffey, bei seinem alten Klub Berlin. "Er wird uns sehr helfen", sagt FCB-Trainer Andrea Trinchieri über den EM-Dritten Giffey, der schon mithalf, den "2. großen Sieg" der Münchner einzufahren. Berlins Luke Sikma (Niels "ist ein sehr guter Freund. Daran ändert auch das neue Trikot nichts") ärgert sich über den schlechten Start von ALBA, leichtfertig verworfene Bälle und ist müde von vielen Spielen. "Abgesehen davon: müssen wir besser spielen!" ALBA-Boss Marco Baldi hatte auch mit dem Gedanken gespielt, Giffey zurückzuholen - zumal die Tür für den Ex-Kapitän immer offen gestanden habe. "Es ist sein Klub, es ist sein Team. Aber was halt nicht geht, dass man 5 Minuten vor Saisonstart, wenn das Team steht, sagt: jetzt könnte ich vielleicht. Aber nur vielleicht, denn ich muss erst warten ob vielleicht woanders - also so geht's natürlich nicht", kritisierte Baldi und mit Blick auf den FC Bayern, setzte er noch eine Spitze: "Die haben jetzt mit ihrer ganzen Kraft, mit ihrem ganzen Selbstverständnis die letzten 3 Jahre nichts gewonnen. Die wollen's wissen!" In Berlin gelang dem Rivalen ein Mini-Auftakt.Nachfolgend die Stimmen vom EuroLeague-Duell Berlin gegen München bei MagentaSport. Am Freitag kann die deutsche Nationalmannschaft die WM-Quali gegen Finnland fixen - ab 18.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Ebenso die Partie der DBB-Auswahl in Slowenien am Montag, ab 17.45 Uhr live.ALBA Berlin - FC Bayern München 77:79 (39:45)Vierte Niederlage in Folge für ALBA, das so stark in die EuroLeague gestartet war. Woran liegt's, Luke Sikma, insbesondere gegen den Rivalen FC Bayern? "Wir haben viel mit unserem schlechten Start kaputt gemacht. Da waren unkonzentriert, nicht hart genug, haben dieses große Spiel nicht angenommen. ...Um ehrlich zu sein: wir sind gerade ein wenig müde. Du spielst ein Spiel nach dem anderen, musst das ganze Jahr reisen. Das zehrt gerade. Abgesehen davon: müssen wir besser spielen!"Sikma über Giffey: "Mann, der hatte das falsche Trikot an! Ernsthaft: er ist ein sehr guter Freund. Daran ändert auch das neue Trikot nichts.""Gute Mannschaftsleistung", befand Bayerns Trainer Andrea Trinchieri über "2 große Siege: erst gegen Efes jetzt in Berlin. Das sind starke Konkurrenten." Den Sieg habe sein Team durch viele 2. und 3. Bälle "unterm Korb geholt. Ich hoffe, mein Team macht das jedes spiel!"Andrea Trinchieri hatte den jungen Niels Giffey schon in der Zeit als Bamberg-Coach beobachtet. Er lobt ihn sehr variablen Spieler: "Er wird uns sehr helfen."Andi Obst: "Wir waren ein bisschen frischer am Ende. Das war ein sehr umkämpftes Spiel, sicher nicht das schönste Spiel des Tages."Obst zum 2. EuroLeague-Sieg in Folge: "Wir brauchen als neue Mannschaft halt Zeit. Wir haben ein paar neue Spieler, die wir integrieren mussten. Es ist keine Mannschaft, die seit Jahren zusammenspielt, klar gibt's einen Kern. Trotzdem gibt's Spieler, die wir noch integrieren müssen. Wir sind noch am Anfang."Obst über Giffey erstes Spiel: "Es war auch für mich ein ungewohntes Bild, ihn, in einem roten Trikot zu sehen. Auch beim Reinlaufen ihn neben sich zu sehen. Aber: klasse Typ, guter Spieler."MagentaSport-Experte Denis Wucherer zum Bayern-Verpflichtung Giffey: "Niels bringt die Mannschaft auf ein neues Niveau. Wenn du so einen Spieler verpflichten kannst, musst du zuschlagen. Er bringt einfach eine Menge mit. Berlin hat den Bayern in den letzten 3 Jahren den Rang abgelaufen. Deshalb ist das natürlich auch eine Reaktion auf die letzten 3 Meisterschaften. Der FC Bayern will die Kehrtwende und das ist ein Generalangriff."ALBA-Chef Marco Baldi vor dem Spiel über Giffey - fast 400 Spiele für Berlin, 4 Jahre als Kapitän eine Leitfigur - im FCB-Trikot: "Das ist schon schwierig. Auch für mich ist das nicht einfach. Aber für die Fans ist das hart. Die 2. Ebene ist der FC Bayern. Die haben jetzt mit ihrer ganzen Kraft, mit ihrem ganzen Selbstverständnis die letzten 3 Jahre nichts gewonnen. Die wollen's wissen. Ich kann das total verstehen."Eine Rückkehr von Giffey stand immer im Raum, weil "es ist sein Klub, es ist sein Team. Aber was halt nicht geht, dass man 5 Minuten vor Saisonstart, wenn das Team steht, sagt: jetzt könnte ich vielleicht. Aber nur vielleicht, denn ich muss erst warten ob vielleicht woanders - also so geht's natürlich nicht. Da muss man schon eine gewisse Klarheit haben. Dass das ein wenig unglücklich wirkt, ja - heute machen wir den 1. Schritt und die nächsten Jahre werden wir uns daran gewöhnen müssen."