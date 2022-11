Wie sehr hat sich Elon Musk mit seinem Twitter-Deal verzockt? Wie reich ist Bill Gates gerade? Und wie reich war Jeff Bezos gestern noch? Eine Website verrät all das in Echtzeit. Mit seiner jährlichen Rangliste der Milliardär:innen dieser Welt gibt sich Forbes nicht zufrieden. Das Wirtschaftsmagazin teilt in seiner Milliardärs-Echtzeit-Liste auch mit, wie reich jene reichsten Menschen der Welt sind - und das, wie der Name schon sagt, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...