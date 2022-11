Beijing (ots/PRNewswire) -Vor kurzem fand in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, das 5. Shenyang International Open Regatta Bürger-Ruderforum statt, um die Strategie der Stadt für nationale Fitness und die Stärkung der Stadt durch Sport umzusetzen."Wir werden durch exzellentes Spitzendesign, den Ausbau des Rudersports, die Stärkung der Ruderindustrie und die Gestaltung der Ruderkultur die tiefe Integration von Sportindustrie und Stadtentwicklung beschleunigen und Rudern zu einem neuen Weg der nationalen Fitness, einer neuen treibenden Kraft für den Aufbau von Shenyang in Bezug auf die Gesundheit, einer neuen Mode des sozialen Lebens und einem neuen Antrieb für das Wirtschaftswachstum machen", sagte Liu Kebin, Leiter des städtischen Sportbüros von Shenyang.Das Besondere an diesem Forum ist, dass die eingeladenen Redner keine Branchenexperten sind, sondern ganz normale Ruderbegeisterte.Xia Nan von einem örtlichen Ruderverein erzählte anhand eines Eltern-Kind-Dialogs mit ihren beiden Kindern, welche Veränderungen der Rudersport für die Entwicklung der Kinder, die Eltern-Kind-Beziehung und das Familienleben mit sich bringt.Liu Yue, Leiterin der internationalen Abteilung der Northeast Yucai School, einer lokalen High School, betonte die Bedeutung des Rudersports für die Förderung des gesunden Wachstums und der umfassenden Entwicklung von Teenagern.Zhao Zhonghao, Kapitän des Ruderteams der Liaoning Communication University, sprach über die Anstrengungen und Freuden des Trainings mit seinen Klassenkameraden, was eine seltene Erfahrung in seinem Collegeleben ist.Der Rudersport, der in China als die "Blume der industriellen Zivilisation" bekannt ist, entspricht in hohem Maße der kulturellen Akkumulation von Shenyang.Laut Sui Qingyang, Direktor des Jugendkomitees des Chinesischen Ruderverbands und Geschäftsführer des Shenyang International Rowing Center, hat die erste Shenyang International Open Regatta im Jahr 2018 den Rudersport in Shenyang populär gemacht. Die zweite Ausrichtung im Jahr 2019 zog Ruderteams unter anderem aus Frankreich, Japan, Neuseeland und Thailand an und machte die Veranstaltung zu einer internationalen.Im Jahr 2020 wurde mit der 3. Ausrichtung der erste Einladungswettbewerb für Jugendruderer ins Leben gerufen und damit ein Grundstein für die Entwicklung des Jugendruderns in Shenyang gelegt.Im Jahr 2021 wurden durch das Lehrplansystem "Weisheit plus" mehr als 40.000 Grund- und Sekundarschüler im Bezirk Hunnan von Shenyang in den Rudersport einbezogen.Im Jahr 2022 wurde in Shenyang der China (Shenyang) Rowing Development Index ins Leben gerufen, der die Erfahrungen Shenyangs in der Ruderentwicklung in die Welt exportiert.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/330989.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1942296/Shenyang.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-burger-ruderforum-in-shenyang-nordostchina-zur-forderung-der-sportlichen-entwicklung-und-der-vitalitat-der-stadt-301675084.htmlPressekontakt:silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5367328