DJ PTA-Adhoc: German Values Property Group AG: Vorstandswechsel

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leipzig (pta043/10.11.2022/23:30) - 10. November 2022 - Der Aufsichtsrat der German Values Property Group AG hat sich heute mit dem derzeitigen Alleinvorstand Herrn Ralf Dräger geeinigt, dass Herr Dräger seine Vorstandstätigkeit mit Wirkung zum 15. November 2022 beendet. Herr Dräger bleibt der Unternehmensgruppe auf Grundlage eines bis dato ruhenden Arbeitsvertrages in anderer Funktion erhalten. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dräger sehr für sein langjähriges Engagement und seine erfolgreiche Tätigkeit in der Leitung des Unternehmens. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat heute die Herren Christopher Gamalski und Olaf Christian Bank mit Wirkung vom 15. November 2022 bis zum 31. Dezember 2023 zu neuen Vorständen der Gesellschaft bestellt.

Aussender: German Values Property Group AG Adresse: Tröndlinring 9, 04105 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralf Dräger Tel.: +49 341 355 72750 E-Mail: ir@german-values.de Website: www.german-values.de

ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

