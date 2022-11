Die Ernennung stärkt die Management- und Unternehmensfunktionen des Unternehmens, das seine Expansion über die gesamte Wertschöpfungskette von Life-Science-Investitionen fortsetzt

Sofinnova Partners ("Sofinnova"), eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Sitz in Paris, London und Mailand, gab heute die Ernennung von Mats Eklund zum Partner und Chief Operating Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Eklund übernimmt die Leitung des Corporate Services Teams von Sofinnova von Monique Saulnier, einem Managing Partner. Frau Saulnier, die nach 40 Jahren bei Sofinnova in den Ruhestand geht, wird für eine Übergangszeit bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2023 im Unternehmen verbleiben.

Herr Eklund hat 25 Jahre Erfahrung im Finanzbereich. Seine Ernennung spiegelt die Stärkung der Management- und Unternehmensfunktionen des Unternehmens wider, das seine Expansion über die gesamte Wertschöpfungskette von Life-Science-Investitionen vorantreibt.

Zuletzt war Herr Eklund als Senior Advisor bei zwei Fondsmanagern tätig, NREP, einem Manager von Immobilienfonds mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 15 Milliarden Euro, und Sprints Capital, einem Unternehmen für Risikokapital und Wachstumskapital mit einem AUM von 1 Milliarde Euro. Bei NREP war er maßgeblich an der Akquisition einer deutschen Kreditplattform beteiligt und baute die Grundlage für das Kreditgeschäft von NREP.

Davor war Herr Eklund Chief Operating Officer und Chief Financial Officer von Triton, einer nordeuropäischen Private-Equity- und Kredit-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 16 Milliarden Euro. Er war verantwortlich für die Corporate Services-Teams, das Risikomanagement, die Portfolioüberwachung und ESG und diente als Mitglied des Verwaltungsrats des Triton Alternative Investment Fund Managers und der General Partner Companies. Darüber hinaus arbeitete er eng mit dem Investor Relations Team zusammen und unterstützte die Fondsgründung, das Sammeln von Kapital und die Beziehungen zu wichtigen Investoren. Während seiner Zeit als COO von Triton war Herr Eklund auch Leiter von WestPark Management Services, einem Unternehmen, das Dienstleistungen für die Portfoliounternehmen von Triton zur Verfügung stellt.

Vor seinem Eintritt bei Triton war Herr Eklund fast 14 Jahre lang bei GE tätig. Dort war er zuletzt als Chief Financial Officer für GE Capital EMEA, M&A und Private Equity tätig. Herr Eklund hat einen Master-Abschluss in Wirtschafts- und Finanzverwaltung von der School of Business, Economics and Law der Universität Göteborg, Schweden.

Antoine Papiernik, Chairman und Managing Partner von Sofinnova Partners, sagte: "Mats' Eintritt passt perfekt zu unserem Wunsch, unser Unternehmen im Bereich Corporate Services weiter zu stärken. Er bringt starke und vielfältige Fähigkeiten mit, um die Expansion unserer europäischen Plattform für Strategien zu unterstützen."

Herr Eklund kommentierte: "Ich freue mich sehr, Sofinnova Partners in dieser entscheidenden Zeit für Investitionen in Biowissenschaften beizutreten. Ich freue mich auf die Arbeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen, um unsere Fondsplattform weiterzuentwickeln, und ich bin Monique dankbar, die die VC-Welt und die Geschichte von Sofinnova sehr gut kennt, dass sie in der Übergangsphase dabei bleibt."

Frau Saulnier sagte: "Nach vier Jahrzehnten bei Sofinnova beginne ich meinen langen Abschied mit Stolz im Herzen. Die letzten Jahre der Expansion waren ein faszinierendes Ende einer aufregenden Reise. Ich werde 2023 in den Ruhestand gehen mit der Gewissheit, dass mein Erbe bei Mats in guten Händen ist."

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft im Bereich der Biowissenschaften, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Paris, London und Mailand verfügt über ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt, die über fundierte wissenschaftliche, medizinische und unternehmerische Kenntnisse verfügen. Sofinnova Partners baut Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette von Investitionen in Biowissenschaften auf, von der Seed- bis zur Later-Stage-Phase. Sofinnova Partners arbeitet aktiv mit ambitionierten Unternehmern zusammen, um als Vorreiter oder Cornerstone-Investor transformative Innovationen zu entwickeln, die das Potenzial haben, unsere gemeinsame Zukunft positiv zu beeinflussen.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist eine der etabliertesten Risikokapitalgesellschaften in Europa mit 50 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von über 500 Unternehmen und der Entwicklung von marktführenden Unternehmen auf der ganzen Welt. Heute hat Sofinnova Partners mehr als 2,5 Milliarden EUR unter Management. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte: sofinnovapartners.com.

