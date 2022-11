Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power Siemens Energy - Wasserstoff kommt. So könnte man meinen, wenn man die politische Grosswetterlage betrachtet. Biden's Doppelschlag mit Infrastrukturpaket und 3,00 USD/KG Wasserstoff Steuergutschrift, EU-Kommission vvergab die ICPEI-Status in Serie, womit die Subventionierung der ehrgeizigen Wasserstoffprojekte ermöglicht wird (Salzgitter "greensteel", Plug Powers HYVIA, Everfuels Fredrica, usw.). China gibt Gas beim Aufbau einer eigenen Wasserstoffindustrie und befeuert so unter anderem auch Ballard Power, die ein 130 Mio USD-Investment in China angeschoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...