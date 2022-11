Nach der starken Entwicklung zuletzt gönnt sich BioNTech nun eine Verschnaufpause. Das Papier ist am Donnerstag mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 156,92 Dollar aus dem ansonsten starken US-Handel gegangen. Die positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarnzeimittel der EMA konnte keine weitere Unterstützung verleihen.Möglicherweise wird am heutigen Freitag die Verlängerung des Chefvertrags mit Ugur Sahin um vier Jahre positiv aufgenommen. Dies wurde am Freitagmorgen bekannt.Am Donnerstag hatten ...

