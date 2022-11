Das Unternehmen betreibt und veräußert als Management- und Beteiligungsgesellschaft Vermögensgegenstände und Unternehmensbeteiligungen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Jetzt wird es brisant: Der Mittelzufluss durch den Verkauf des europäischenMarktführers für cloudbasierte ERP-Plattformen weclapp für 161 Mio. € sorgt nun dafür, dass der Netto-Cash-Anteil je Aktie bei 4,89 € liegt. Aktueller Kurs 4 €. Wir taxieren den Wert des übrigen Portfolios auf mindestens 2 € je Aktie (ca. 50 bis 55 Mio. € Umsatz). Ohne den Beitrag der Gesellschaften der weclapp SE haben die fortzuführenden Geschäftsbereiche in den ersten neun Monaten 2022 ein Umsatzwachstum von 14,6 % erreicht. Wir rechnen zum einen mit einer hohen Sonderausschüttung um 1,50 bis 2 € je Aktie und zum anderen damit, dass 3U die liquiden Mittel in weiteres profitables Wachstum investieren wird. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie zumindest ihr Nettocash-Niveau erreicht.



