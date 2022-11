Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Die unter den Erwartungen liegende Inflationsrate im Oktober sorgte gestern bei den DAX-Anlegern für Euphorie. So überwand der deutsche Leitindex spielend die 14.000 Punkte-Marke und ging am Ende des Tages mit einem Zugewinn von 3,5 Prozent aus dem Handel. Marktidee: HelloFresh. Die Aktie des Kochboxen-Anbieters war im Rahmen einer dynamischen Hausse bis auf ein Allzeithoch bei 97,50 Euro gestiegen. Die beiden Kursspitzen im August und November vergangenen Jahres bildeten anschließend den Ausgangspunkt für eine Trendwende in Gestalt eines Doppeltops. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1