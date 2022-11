Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03), ein führender Hersteller von Automatisierungslösungen für die Elektromobilität, steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten im Vorjahresvergleich um 31,8 % auf insgesamt 150,4 Mio. €. Auch das EBITDA konnte signifikant auf 5,5 Mio. € verbessert werden, was einer EBITDA Marge von 3,7 % entspricht. Aumann erzielte in den ersten drei Quartalen 2022 einen Auftragseingang von insgesamt 223,1 Mio. € und übertraf damit den Vorjahreswert um 26,8 %. Der Auftragseingang im Segment E-mobility stieg sogar um 38,7 % und reichte mit 167,3 Mio. € bereits nach neun Monaten ...

