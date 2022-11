Nach einem starken Lauf über mehrere Wochen hinweg setzte bei der BP-Aktie in dieser Woche eine - charttechnisch gesunde - Korrektur ein. Diese könnte aber nun gestoppt werden, dann die Ölpreise haben deutlich von einer leichten Lockerung der strengen Corona-Regeln in China profitiert. So stieg etwa Brent am Morgen um 1,81 auf 95,48 US-Dollar.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,79 Dollar auf 88,26 Dollar. Für Kursauftrieb sorgte vor allem, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...