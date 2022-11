Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat am Freitag die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Dank einer kräftigen Absatzsteigerung, günstigen Wechselkursen und Preiserhöhungen hat das Unternehmen fast die Hälfte mehr Geschäft mehr gemacht als ein Jahr zuvor. Zudem kamen positive Ausagen des Finanzvorstands gut an.Der Umsatz des DAX-Konzerns stieg um 47 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro, wie er am Freitag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Der Absatz von Fahrzeugen ...

