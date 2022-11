Die Freude der Anleger über eine etwas moderatere Inflation in den USA hält am Freitag zunächst an - mit wahrscheinlich weiteren Gewinnen im DAX +3,51%. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex rund 0,7 Prozent fester bei 14.248 Punkte taxiert. Diese Themen könnten die Kursentwicklungen am Freitag beeinflussen: 1. Vorgaben aus den USAEine unerwartet deutliche Abschwächung der Teuerung in den USA hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...