Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Donnerstag in einem sehr starken internationalen Börsenumfeld fester, aber mit unterdurchschnittlichen Gewinnen geschlossen, der ATX konnte ein Plus von 1,1% erzielen. Bei den Einzelwerten stand weiterhin die laufende Berichtssaison im Fokus, Wienerberger und Polytec legten Zahlen vor. Der Ziegelriese hatte in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres seine Ergebnisse trotz eines herausfordernden und volatilen Marktumfelds gegenüber dem Vorjahr massiv gesteigert, Analysten bewerteten die Zahlen für das dritte Jahresviertel als stark und über den Erwartungen, zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, die Aktie konnte um 3,6% zulegen. Der Autozulieferer Polytec ...

Den vollständigen Artikel lesen ...