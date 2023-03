Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit deutlichen Aufschlägen beendet, bereits in den vergangenen zwei Tagen hatte die Börse in Wien zugelegt. Nach den jüngsten Turbulenzen rund um die Bankenkrise scheint nun wieder Zuversicht zu herrschen, der ATX konnte gestern einen Anstieg von 1,9% erzielen. Die Turbulenzen im Bankensektor werden aus Sicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane wahrscheinlich nur ein vorübergehendes Phänomen sein. Auch andere Experten sprachen gestern davon, dass sich in Sachen Bankenkrise eine Beruhigung abzeichnet, zwar sei das Misstrauen der Marktteilnehmer noch erhöht und die Grundstimmung von Nervosität geprägt, je länger es aber keine negativen Schlagzeilen ...

