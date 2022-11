Bechtle hat die detaillierten Ergebnisse für das 3. Quartal 2022 veröffentlicht. Die Umsätze waren robust und die Volumina zogen an. Die Rentabilität war jedoch aufgrund des allgemeinen Inflationsdrucks und höherer Reisekosten gedämpft. Dennoch hat das Management bisher eine lobenswerte Arbeit geleistet, um diesen Gegenwind zu überwinden, und es bleibt optimistisch, seine Ziele für das Geschäftsjahr 2022 zu erreichen (ca. 5-10% Umsatzwachstum und eine stabile EBT-Marge). AlsterResearch ist nach wie vor der Meinung, dass die Pandemie, die Cyberkriege und die Engpässe in der Lieferkette allen Unternehmen weltweit die Notwendigkeit eines robusten IT-Backbones vor Augen geführt haben. Aufgrund der starken Marktposition und der einzigartigen Aufstellung im IT-Dienstleistungssektor erwarten die Analysten daher, dass Bechtle von diesem langfristigen Wachstumstrend profitieren und sein Wachstum zusätzlich durch weitere M&A-Aktivitäten in Westeuropa vorantreiben wird. AlsterResearch bekräftigt das DCF-basierte BUY-Rating und das Kursziel von EUR 66,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Bechtle%20AG





