News von Trading-Treff.de Der NASDAQ 100 hat gestern um mehr als 7 Prozent zugelegt. Seit Monaten wird in den Medien über das Thema "Inflationsgipfel" gesprochen. In Europa liegt die Inflation bei über 10 Prozent und es ist noch kein Ende in Sicht. In den USA hatten die Analysten ebenfalls weiter heiße Inflationsdaten erwartet. Doch gestern lagen die Daten unter den Erwartungen. Die Reaktion des Marktes war eindeutig. Doch wie geht es jetzt weiter? ...

