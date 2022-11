Hamburg (ots) -Mehr als 1.500 Gäste feierten letzte Nacht mit GALA das exklusive vorweihnachtliche Shopping-Event im Alsterhaus. Darunter waren wieder zahlreiche Prominente wie Lilli Hollunder, Nova Meierhenrich, Boris Entrup, Katharina und Stephen Dürr, Marion Fedder, Jenny Elvers und Laura Noltemeyer.Pünktlich zum Start der GALA Christmas Shopping Night verwandelte sich das Alsterhaus nach Ladenschluss in eine zauberhafte weihnachtliche Welt. Die Teilnehmer:innen des Events im Luxury Department Store konnten bis 24:00 Uhr Weihnachtsgeschenke einkaufen und profitierten von 20 Prozent Rabatt auf viele Marken des Alsterhauses. Neben zahlreichen Beautyangeboten wurden auf den Etagen des Alsterhauses auch kulinarische Highlights geboten und das GALA-Cover-Shooting lud dazu ein, Erinnerungsfotos des Abends zu machen. Durch den Abend führten GALA-Fashion Director Marcus Luft und Alsterhaus General Managerin Diana Brüssow. Zum Abschluss des Abends gab es für jeden Gast eine mit vielen Überraschungen gefüllte Goodie Bag.Diana Brüssow, General Managerin Alsterhaus: "Bereits zum 12. Mal konnten wir gemeinsam mit GALA die magische, vorweihnachtliche Zeit einläuten. Das Alsterhaus feiert in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag und gestern Abend strahlten die ,Grand Dame' am Jungfernstieg, die wunderschönen Weihnachtsschaufenster und alle Gäst:innen ganz besonders. Der exklusive Anlass eines stimmungsvollen Late-Night-Shopping-Events im Alsterhaus hat die Vorfreude auf die festliche Zeit bei unseren Gäst:innen sichtlich noch gesteigert."Marcus Luft, Fashion Director GALA: "Traditionell beginnt Weihnachten mit GALA im Alsterhaus und auch in diesem Jahr war das Event unserer beiden Premiummarken wieder ein voller Erfolg. Es hat mir viel Freude bereitet, durch das glamourös geschmückte Alsterhaus zu gehen und all die gut gelaunten Besucher:innen zu erleben."Zahlreiche prominente Gäste waren bei dem exklusiven Shopping-Event dabei, darunter Lilli Hollunder, Nova Meierhenrich, Boris Entrup, Katharina und Stephen Dürr, Marion Fedder, Jenny Elvers und Laura Noltemeyer.Honorarfreies Bildmaterial steht Ihnen unter folgendem Link https://we.tl/t-b89l2Z3kK7 zur Verfügung.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierRTL DeutschlandTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: frauke.meier@rtl.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5367564