München (ots) -- Neuer Song des neuseeländischen Künstlers- Besondere Mixtur aus Sprechgesang und seiner unverwechselbaren Stimme- "Pay The Bills" ab Freitag, 11. November 2022, digital auf allen Kanälen erhältlichWeihnachten steht bald vor der Tür - eine wunderschöne aber auch kostspielige Zeit. Graham Candys neue Single lässt alle Musikfans wissen, dass es auch anderen schwer fällt, viele Rechnungen bezahlen zu müssen und gleichzeitig mit anderen Dingen im Leben zu jonglieren. Mit viel Charme und einer kleinen Prise Humor erhält der Neuseeländer eine positive Seite des Lebens aufrecht, auch wenn banale Dinge wie eine Rechnung auftauchen. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 11. November 2022, digital auf allen Kanälen erhältlich.Der neue und skurrile Song "Pay The Bills" von Graham Candy ist eine besondere Mixtur aus Sprechgesang mit seiner unverwechselbaren Stimme. Der aus Neuseeland stammende Berliner ist bekannt geworden durch seine zahlreichen Kooperationen mit ebenso hochrangigen DJs und Produzenten wie Alle Farben oder Robin Schulz. Auch mit seiner neuen Single erreicht er die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer und vermittelt eine Message: Egal was passiert, es geht immer weiter, man darf den Mut nicht verlieren und soll dem Tag immer ein Lächeln schenken.Graham Candy - "Pay The Billls" erscheint am 11. November 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb V2 Records/The Orchard.----- Download / Stream -----LINK (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Forcd.co%2Fpay-the-bills&data=05%7C01%7CRafea-Amadea.Procida%40RTL2.de%7C30024d8502d14e17debb08dac16a3513%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C638034959144300016%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UWeUBDyfRzTgxGTB66cvIVo3sPACqHo%2Baf6cl5hVR9U%3D&reserved=0)----- Musikvideo -----LINK (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fs_z7mv0ejro&data=05%7C01%7CRafea-Amadea.Procida%40RTL2.de%7C30024d8502d14e17debb08dac16a3513%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C638034959144300016%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=muZKrVF71OOL2cULxYg142808SvSNhdW%2F0QrzYWzS1E%3D&reserved=0)Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100898457