NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 480 auf 470 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Großküchengeräte-Hersteller habe zwar ein starkes drittes Quartal hinter sich und wohl ein starkes Schlussquartal vor sich, weshalb er seine Ergebnisschätzungen anhebe, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings arbeite das Unternehmen den Auftragsbestand schneller als erwartet ab, was den Gewinnen nur noch bis zur Jahresmitte 2023 helfen sollte. Kuenne senkte seine Schätzungen für den Auftragseingang. Zudem sei die Aktie nach der jüngsten Rally zu teuer./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 17:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

