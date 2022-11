Die EV Digital Invest AG meldet für das dritte Quartal 2022 ein Platzierungsvolumen von mehr als 23 Millionen Euro. Man habe damit das stärkste Quartal seit der Unternehmensgründung verzeichnet, so die Berliner. "In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 haben Anleger auf der Plattform über 43,4 Millionen Euro investiert", so der Betreiber ...

