BONN (IT-Times) - Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) hat in dieser Woche bekannt gegeben, in das israelische Cloud-Software-Unternehmen Teridion zu investieren. Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) kündigte am 7. November 2022 an, in das israelische Softwareunternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...