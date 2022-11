Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Staatsanleihen sind in Reaktion auf die US-Zwischenwahlen (08.11.) gefallen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Anleger hätten sich wohl mehrheitlich eine eindeutige Mehrheit der Republikaner gewünscht. Zehnjährige T-Notes würden jetzt bei 4,10% rentieren, nachdem sie am Wahlmorgen noch bei 4,23% gelegen hätten. Bunds mit der gleichen Laufzeit würden derzeit bei 2,17% rentieren. Begleitet worden sei diese Abwärtsbewegung von deutlich fallenden US-Aktienkursen, die wiederum - neben den Zwischenwahlen - auch von schweren Turbulenzen im Kryptomarkt ausgelöst worden seien. So sei die Kryptobörse FTX in schweres Fahrwasser geraten, nachdem Investoren dort verwahrte Kryptowerte abgezogen hätten. Eine vermeintliche Rettungsaktion durch die weltweit größte Kryptobörse Binance sei gescheitert und einige Beobachter würden von einem Lehman-Moment sprechen. Die massiven Probleme der FTX-Börse, die mit dem dezentralen Ansatz von DeFi (Decentralized Finance) nichts zu tun habe, würden vor allem eines zeigen: Zentralisiert und unreguliert sei eine sehr ungesunde Mischung und als Anleger sei man gut beraten, sich diese Geschäftsmodelle mit viel Misstrauen anzuschauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...