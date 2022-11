Inflationsrate in Deutschland steigt auf 10,4 Prozent

Werbung



Die Verbraucherpreise in Deutschland sind weiterhin auf enorm hohen Niveau. Während in den USA eine Abkühlung gemeldet wurde, konnte diese sich hierzulande nicht wiederspiegeln. Außerdem: Schlüsselgröße 21 USD! Die Silber-Analyse in unserer Mediathek



Nachdem die Verbraucherdaten aus den USA gestern für eine positive Überraschung sorgten, da sie besser als erwartet ausfielen, konnten die aus Deutschland gemeldeten Daten nicht daran anknüpfen. Die Inflationsdaten meldeten einen Anstieg um 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies stellt sogar eine Steigerung zu den Septemberdaten dar (10 Prozent Teuerungsrate). Nahrungsmittel legten im Schnitt um etwas mehr als 20 Prozent zu, Ausreißer nach Oben waren aber beispielsweise Speiseöle und -Fette, welche um beinahe 50 Prozent im Preis stiegen. Haupttreiber der Inflation bleibt jedoch die angespannte Lage am Energiemarkt. Erdgas zeigte mehr als eine Verdopplung zum Vorjahr. Verbraucher dürften daher mit weiteren Preiserhöhungen rechnen.





Positive Nachrichten gibt es auf der Rohstoff-Seite hinsichtlich des Silber-Kurses zu berichten. Wir analysieren die Schlüsselmarken für den Chart des Rohstoffes. Das passende Video dazu finden sie in unserer Mediathek. Dort warten auch weitere spannende Videos auf Sie, wie zum Beispiel das Daily-Trading TV und die Anlage-Idee.

