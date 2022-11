Münster (ots) -Die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD) hat eine neue Vorsitzende. Der Verein, der erst kürzlich sein zehnjähriges Bestehen feierte, wird nun geführt von Silke von Beesten. Die Gesundheits- und Notfallpsychologin hat den Verein fast von Beginn an mit aufgebaut. Das Ziel des Vereins, die Unterstützung von Verkehrsopfern in der Zeit nach dem Unfall, liegt ihr sehr am Herzen: "Wir haben in Deutschland ein großartiges soziales Netz - aber es gibt immer noch genug Menschen, die nach einem Verkehrsunfall durch alle Maschen fallen oder die mit der Auseinandersetzung mit den zuständigen Stellen schlicht überfordert sind. Mein Ziel ist es, dass die VOD sich dazu mit der Versicherungswirtschaft austauscht, aber auch der Politik konkrete Verbesserungsmöglichkeiten vorschlägt."Doch auch das zweite Standbein der VOD, die Prävention schwerer Unfälle, steht bei von Beesten im Fokus: "Es gibt sehr viele Lösungen für die Probleme der Verkehrssicherheit - sie erfordern jedoch den politischen Willen, sie umzusetzen. Dafür werde ich mich einsetzen."Silke von Beesten wurde 1971 in Bergisch Gladbach geboren. Seit über 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. In der VOD wirkte sie zunächst im wissenschaftlichen Beirat mit und war von 2019 bis zu ihrer Wahl zur Vorsitzenden Mitglied des VOD-Vorstands und folgt damit Prof. Dr. Wilfried Echterhoff, der dem Verein 11 Jahre vorstand und ihm nun als Ehrenvorsitzender weiter verbunden bleibt.Pressekontakt:Silke von BeestenVorsitzendeVerkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD)Postfach 113453852 Niederkasselpressestelle@vod-ev.orgTel.: +49 (0)800 8063338www.vod-ev.orgOriginal-Content von: Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134978/5367766