Berlin (ots) -- DoctorBox, der führende All-in-One Gesundheitsmarktplatz Europas, erweitert ab November 2022 sein digitales Diagnostikangebot um ein umfassendes Portfolio an Heimtests.- NutzerInnen der DoctorBox können von Zuhause aus wichtige Gesundheitswerte bestimmen und Präventionsangebote wahrnehmen: Ein PSA-Vorsorgetest gibt so z. B. frühzeitig Hinweis auf ein mögliches Risiko für Prostatakrebs, ein Aminosäuren-Profil verrät einen eventuellen Mangel an lebenswichtigen Eiweiß-Grundbausteinen, eine Fettsäuren-Analyse gibt Aufschluss über mögliche Gefahren für die Herzgesundheit und der Hämoglobintest dient zur ersten Abklärung einer möglichen Blutarmut. Diese Tests komplementieren den bereits 2020 von DoctorBox bereitgestellten Covid-19 Antikörpertest.- Hoher Komfort für die NutzerInnen: Die DoctorBox Heimtests arbeiten mit Trockenblut, es sind nur einige Tropfen Blut aus der Fingerkuppe notwendig. Alle Tests können komfortabel und einfach zu Hause durchgeführt werden.- Eine zusätzliche Erweiterung des Angebots an Heimtests ist geplant. Die Tests sind online im DoctorBox Shop bestellbar (https://shop.doctorbox.de/) und künftig auch in Partnerapotheken deutschlandweit erhältlich.- Alle Heimtestergebnisse werden digital, sicher und automatisch an das jeweilige DoctorBox Gesundheitskonto der NutzerInnen übermittelt.Bereits über eine Million NutzerInnen machen Gebrauch u.a. vom DoctorBox Gesundheitsassistenten. Als zertifiziertes Medizinprodukt liefert er eine Ersteinschätzung vorhandener Krankheitssymptome und navigiert NutzerInnen ohne Medienbruch zu passenden FachärztInnen und Apotheken. Mit den neuen Heimtests steht nun eine weitere Vereinfachung für die DoctorBox NutzerInnen zur Verfügung, um Krankheitssymptome zu Hause zu testen und die Prävention vor Krankheiten zu verbessern.Einfache, diskrete Nutzung und schnelle, digitale & sichere ErgebnisseDas Vorgehen ist wie folgt: NutzerInnen geben im Gesundheitsassistenten der DoctorBox App ihre Symptome ein. Eine Künstliche Intelligenz gibt auf dieser Grundlage eine Einschätzung, welches Leiden die Ursache für die Symptome sein könnte. Zur weiteren Abklärung wird dann - wenn medizinisch angezeigt - ein Heimtest empfohlen. Weist der Gesundheitsassistent etwa auf einen Aminosäure-Mangel hin, wird den DoctorBox NutzerInnen im nächsten Schritt der Heimtest für ein so genanntes Aminogramm empfohlen. Die DoctorBox NutzerInnen können also ohne einen vorangehenden Arztbesuch einen Test selbstständig, zu Hause und schnell zu einem digital übermittelten Testergebnis kommen. Die Heimtests können auch ohne vorangegangen Symptomcheck, einfach nur zur Gesundheitskontrolle, durchgeführt werden. Sie lassen sich direkt online bestellen. Alternativ werden NutzerInnen Apotheken in unmittelbarer Nähe empfohlen.Die Analyse erfolgt in ausgewählten, zertifizierten Laboren, die relevante und validierte Biomarker heranziehen, um z. B. Nährstoffmangel, Allergien, Hormonstatus, Stress- und Fitnesslevel zu identifizieren. Die Datenübertragung an das Gesundheitskonto der DoctorBox erfolgt nach höchsten Sicherheitsstandards, Ende-zu-Ende verschlüsselt.Vorteile für die NutzerInnenDas Ergebnis des jeweiligen Tests wird anhand von übersichtlichen Diagrammen und sehr ausführlichen Informationen direkt im DoctorBox Gesundheitskonto angezeigt und das weitere Vorgehen empfohlen. Etwa im Rahmen der Fettstoffwechsel Analyse: Hier erfolgen Hinweise, welche Lebensmittel in welchem Umfang reduziert werden sollten, und wie die NutzerInnen Anpassungen unmittelbar und einfach in ihren Tagesablauf einbauen können.NutzerInnen werden zur weiteren Betreuung/Beratung im Folgenden an die passende Apotheke oder Arztpraxis digital oder in Person navigiert, die die Ergebnisse des Tests einsieht und die weitere Versorgung und ggf. die Nachkontrolle übernimmt. So kann Symptomen schneller entgegengewirkt und Krankheitsverläufe gemildert werden.Die neuen Heimtests im ÜberblickHämoglobin TestMit dem DoctorBox Hämoglobintest wird der Gehalt von Hämoglobin im Blut bestimmt, um einen Mangel oder Überschuss des eisenhaltigen Proteinkomplexes zu überprüfen und gegebenenfalls eine Anämie (Blutarmut) zu verhindern. Zu wenig Hämoglobin im Blut kann Müdigkeit, Haarausfall, Kopfschmerzen, Schwindel oder weitere Symptome hervorrufen. Bei einem erhöhten Hämoglobinwert treten durch die Verdickung des Blutes Sehstörungen oder Muskelschmerzen auf. Daher ist das Ziel, den Hämoglobinwert zu normalisieren.Ursachen für einen Hämoglobinmangel können beispielsweise zu wenig Eisen, Folsäure oder Vitamin B12 in der Ernährung sein. Auch ein übermäßiger Blutverlust, Alkoholismus, Erkrankungen des Knochenmarks oder eine Sichelzellenanämie können der Grund für einen Mangel sein. Ein zu hoher Hämoglobinspiegel kann zum Beispiel durch Herz- und Lungenerkrankungen, Rauchen oder Austrocknung verursacht werden.Besonders interessant ist der Test zum Beispiel für NutzerInnen, die bereits Eisenpräparate einnehmen (Schwangere, Personen mit einer starken Menstruationsblutung oder Personengruppen mit einem beschränkten Essverhalten) und die die Wirkung dieser durch Nachtestung in der Apotheke einfach und unkompliziert kontrollieren möchten.PSA VorsorgeDer DoctorBox PSA-Test soll dabei helfen, Prostatakrebs frühzeitig zu erkennen, um ihn wirksamer behandeln zu können. Der Tumormarker PSA (Prostataspezifisches Antigen) dient zur Verlaufskontrolle und zur Diagnose eines Prostatakarzinoms. Der PSA-Test misst seine Konzentration im Blutserum. Besonders Männer im Alter zwischen 45 und 74 Jahren sollten den Wert mindestens einmal jährlich überprüfen.Viele Männer vermeiden jedoch den Gang zum Arzt/zur Ärztin, etwa aufgrund von Schwierigkeiten bei der Terminfindung oder des zeitlichen Aufwands. Besonders bei symptomfreien Patienten wird die jährliche Vorsorgeuntersuchung daher nicht selten umgangen. Die Heimtests sorgen hier für eine hochwertige Aufklärung, ohne zeitlichen Aufwand. Sie sind klinisch validiert und somit gleichzusetzen mit den Ergebnissen eines Labortests bei der Blutabnahme.Fettstoffwechsel AnalyseMit einem gut funktionierenden Fettstoffwechsel erhöhen nicht nur Sportler:innen signifikant ihre Ausdauer und Leistungsfähigkeit. Je besser die Fettverbrennung funktioniert, desto mehr Treibstoff steht dem Organismus zur Verfügung. Der Fettstoffwechsel spielt etwa für die Herzgesundheit eine wesentliche Rolle. Jeder Mensch weist einen individuellen Stoffwechsel auf und verträgt einzelne Nährstoffe unterschiedlich gut, daher ist der DoctorBox Fettstoffwechseltest einmal jährlich durchaus sinnvoll.Die DoctorBox Fettstoffwechsel Analyse testet 11 Fettstoffsäuren und das Cholesterin und kann dadurch die Herzkreislaufgesundheit messen. Dabei hilft sie bei der Ernährungsanpassung und ist deswegen vor allem Menschen mit Übergewicht, Essstörung sowie Leuten mit Diabetes- und Rheumaerkrankungen zur Nutzung empfohlen. Eine Ernährungsanpassung kann zudem Menschen mit Allergien und Schwangeren helfen.Dabei ist es von Vorteil einen Test vor der Ernährungsanpassung und einen danach (ca. 10 Wochen) zu machen, da dadurch die Erfolge veranschaulicht werden. Zu dem Testergebnis beinhaltet die Fettstoffwechsel Analyse noch eine beratende Ergänzung, die Tipps zur Ernährungsanpassung liefert.Aminosäuren ProfilEin Aminosäuretest verrät, ob der Körper ausreichend mit den wichtigsten Aminosäuren versorgt ist. Aminosäuren sind die Bausteine für Eiweiße, und der Mensch benötigt sie für fast alle Abläufe im Körper. Sie sind für die Immunabwehr, die Bildung von Hormonen sowie Enzymen und für den Aufbau von Muskeln, Haut und Haaren verantwortlich. Ein Aminosäuremangel kann daher körperliche und psychische Beschwerden auslösen.Essentielle Aminosäuren werden nicht vom Körper gebildet und können nur über die Nahrung aufgenommen werden. Entsprechend wichtig ist eine ausgewogene Ernährung, um den Bedarf durch tierische oder eine Kombination verschiedener pflanzlicher Proteine wie Getreide und Hülsenfrüchte ausreichend zu decken.Ein Aminosäuretest kann daher helfen, die Versorgung zu verbessern. Liegt das Ergebnis vor, werden Handlungsempfehlungen zur Ernährung oder zu eventuell nötigen Nahrungs-ergänzungsmitteln gegeben.Covid-19 AntikörpertestDer DoctorBox COVID-19 Antikörpertest "BeTroBox" ist ein einfach anzuwendender Trockenbluttest. Der menschliche Körper bildet sowohl bei natürlichen Infektionen als auch nach einer Impfung Antikörper gegen SARS-CoV-2. Mit dem BeTroBox-Antikörpertest kann ermittelt werden, ob sich im Körper Antikörper gegen SARS-CoV-2 gebildet haben, sei es nach Kontakt mit dem Virus oder einer Impfung. Die eingesandte Probe wird vom medizinischen Labor auf Antikörper gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2), einschließlich ärztlicher Befundung, getestet.Über DoctorBox:2016 von Priv. Doz. Dr. med. Oliver Miltner und Tech-Unternehmer Stefan Heilmann gegründet, ist DoctorBox heute einer der größten unabhängigen Gesundheitsmarktplätze in Europa. Mehr als 1 Million registrierte NutzerInnen besitzen ein DoctorBox Gesundheitskonto für ihr tägliches Gesundheitsmanagement. Das DoctorBox Gesundheitskonto zentralisiert wichtige Gesundheitsdaten. Zudem bietet DoctorBox eine wachsende Anzahl von diagnostischen, pharmazeutischen und ärztlichen Dienstleistungen an. DoctorBox ist in verschiedenen Sprachen verfügbar, Ende-zu-Ende verschlüsselt und ISO 27001 zertifiziert. So kann der Therapieverlauf gemeinsam mit den behandelnden Ärzt:innen besser nachvollzogen und die Gesundheit nachhaltig verbessert werden, für ein gesünderes längeres Leben. Darüber hinaus haben Nutzer:innen der DoctorBox von Anfang an die Wahl: Entweder speichern sie ihre Daten lokal auf dem eigenen Smartphone oder nutzen die Hochsicherheitsserver der DoctorBox auf deutschem Boden.Weitere Informationen unter: https://shop.doctorbox.de/* bereitgestellt durch die XUND Solutions GmbHPressekontakt:PIABO PR GmbHBarbara EienbachClaire Dovedoctorbox@piabo.netOriginal-Content von: DoctorBox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164392/5367759