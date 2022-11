FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach Quartalszahlen von 12 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Anhebung des Umsatzausblicks sei bereits gerechnet worden. Zudem habe die Firma mit Blick auf die Haldex-Übernahme eine Kapitalerhöhung zum Schuldenabbau ausgeschlossen. Die Verschuldung, welche durch Gewinnsteigerungen und eine Senkung des Betriebskapitals sinken solle, bleibe indes neben einer möglichen Abschwächung im Markt 2023 ein Belastungsfaktor für die Aktie./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SAFH001

