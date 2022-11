Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist (ISIN LU1910940268/ WKN LYX99D) biete Anleger*innen Zugang zu Staatsanleihen aus Industrieländern weltweit. Die in der jeweiligen Landeswährung denominierten Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr bis zehn Jahren seien inflationsgebunden. Inflationsgeschützte Anleihen bestünden aus einer variablen, an die Inflationsrate gekoppelten Verzinsung, d.h. je höher die Preissteigerung, desto höher würden die Zinsen ausfallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...