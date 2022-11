Die Aktien des Cannabis-Start-Ups Cantourage Group haben am heutigen Freitag ihr Börsendebüt gefeuert. Und die Papiere sind heiß begehrt. Der erste Kurs hatte am Morgen bei 6,48 Euro gelegen, in der Folge zog er dann deutlich an - zuletzt sogar auf 15,00 Euro.Durch den Börsengang befinden sich rund 15 Prozent der Unternehmensanteile und insgesamt knapp zwei Millionen Inhaberaktien im Streubesitz. Im Rahmen der zuvor bereits abgeschlossenen Privatplatzierung wird Cantourage den Angaben zufolge im ...

