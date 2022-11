Wie wird sich die geopolitische Lage in den nächsten Monaten entwickeln? Im Frankfurter Kreis diskutieren erfahrene Fondsmanager im Gespräch mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, welche Risiken über längere Zeit Bestand haben werden, welche Erwartungen man an Staat und Notenbanken hat und ob sich in den nächsten 12 Monaten wieder bessere Rahmenbedingungen ergeben können. multiassetbroker fonds investment renten staatsanleihen fondsmanager Unsere Gäste: Thomas Romig, Head of Multi Asset Portfolio Management // Assenagon Asset Management S.A. Marcus Hüttinger, Kapitalmarktstratege // GANÉ Joachim Rädler, Portfolio Manager Multi Asset Income ESG // AMUNDI Asset Management Lutz Morjan, Senior Client Portfolio Manager - EMEA // Franklin Templeton Investment Solutions

