Die Anlagemärkte sind volatil wie nie, selbst Renten sind keine sichere Bank mehr. Im Frankfurter Kreis diskutieren erfahrene Fondsmanager im Gespräch mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, vor welchen Herausforderungen sie beim Management ihrer Fonds stehen, worauf man besonders beim Investment in Unternehmen achten muss und welche Rolle die Währung in diesen Zeiten spielen kann. Unsere Gäste: Thomas Romig, Head of Multi Asset Portfolio Management // Assenagon Asset Management S.A. Marcus Hüttinger, Kapitalmarktstratege // GANÉ Joachim Rädler, Portfolio Manager Multi Asset Income ESG // AMUNDI Asset Management - Lutz Morjan, Senior Client Portfolio Manager - EMEA // Franklin Templeton Investment Solutions multiassetbroker fonds investment renten staatsanleihen fondsmanager

