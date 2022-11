Der Umsatz und das operative EBITDA von United Internet (UI) lagen im 3. Quartal über den Erwartungen. Der Zuwachs an kostenpflichtigen Verträgen hat sich nach einer gewissen Abschwächung in Q2 beschleunigt. Das Umsatzwachstum im Segment Business Application blieb robust, während die Beschleunigung der Hardware-Verkäufe das schwächere Wachstum der Service-Einnahmen im Segment Consumer Access kompensierte. Das Management hat seine kürzlich aktualisierte Prognose unverändert beibehalten. Auch die Capex-Prognose wurde bestätigt. UI hat eine starke Marktposition in mehreren Geschäftssegmenten, einschließlich Festnetz- und Mobiltelefonie. Das Unternehmen verfügt über ein dichtes Glasfasernetz und hat Erfahrung im Bereich Hosting und Cloud-Anwendungen. Das hochgradig vorhersehbare und wiederkehrende Geschäftsmodell bietet die finanziellen Mittel, um ein neues Kapitel als Betreiber eines eigenen Netzes aufzuschlagen, insbesondere mit der neu erworbenen 5G-Lizenz in Deutschland. AlsterResearch bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung mit reduziertem Kursziel von EUR 36,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/United%20Internet%20AG





UNITED INTERNET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de