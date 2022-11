Inflation und Rezession - das ist die Perspektive für die meisten Ländern in Europa, so heute die Aussagen der Europäischen Kommission. Die Energiekrise, der aufgrund der hohen Inflation schnelle Anstieg der Zinsen und der Krieg in der Ukraine sind für Europa dabei eine toxische Mischung. Europa und vor allem Deutschland steht ein düsterer Winter bevor: ...

